BOMBERS
Sufoquen focs de vegetació a l’Espluga Calba i Puiggròs
Els Bombers van treballar ahir en dos incendis de vegetació a l’Espluga Calba i Puiggròs. A l’Espluga es va declarar a les 13.09 al costat de la carretera LV-2012 i es va activar una dotació. A Puiggròs, van rebre l’avís d’un foc a les 16.06 hores al costat de la carretera L-200, hi van acudir dos dotacions i es van cremar uns 100 metres quadrats. D’altra banda, un foc va calcinar ahir al matí diversos cotxes i un carretó en una empresa de desballestament de Vallfogona de Balaguer.