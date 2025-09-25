TRANSPORT
Tercer tall a Rodalies d’unes dos hores en menys d’una setmana
Uns 60 passatgers, atrapats ahir per una avaria del tren a la Floresta. El dia 18 l’R14 va quedar interrompuda per un robatori de cable i el 19, l’RL4 per una altra fallada
Uns 60 passatgers d’un tren de la línia R14 van viure ahir una nova jornada de caos ferroviari a Lleida. El comboi, que havia sortit de Cunit a les 7.41 hores, va tenir una avaria tècnica cap a les 10 hores i quan es trobava a tot just un quilòmetre de l’estació de la Floresta, en direcció a les Borges Blanques i amb la capital del Segrià com a destinació final. Els viatgers van quedar atrapats durant gairebé dos hores a l’interior.
Un tècnic de Renfe es va desplaçar fins al lloc i va aconseguir reparar in situ la incidència, la qual cosa va permetre que el tren tornés fins a la Floresta. Allà esperaven dos autobusos habilitats per l’operadora. Un va realitzar el trajecte directe fins a Lleida i un altre va fer parades a les estacions intermèdies. Els passatgers amb destinació a la capital no van arribar-hi fins a passades les 13.10 hores, acumulant un retard total de 2 hores i 36 minuts.
Aquest episodi se suma a una cadena d’incidències que han marcat el servei ferroviari a Ponent durant els últims mesos. La mateixa tarda d’ahir un tren també de l’R14 va sortir de Lleida a Cunit amb una demora d’uns 35 minuts per una “incidència d’origen”, segons va apuntar Renfe. Dijous passat, la circulació al mateix tram va quedar tallada durant tres hores pel robatori de cable de catenària en diversos punts de l’R14. Llavors, Renfe també va recórrer a busos com a transport alternatiu. La situació es va repetir de nou divendres amb un altre tren de l’ RL4 amb direcció a Cervera a la sortida de Lleida. En aquesta ocasió, els passatgers van quedar tancats més de dos hores sense climatització. Segons va poder confirmar SEGRE, almenys tres persones van necessitar atenció mèdica, encara que no va acudir cap equip d’emergències. Entre elles, hi havia una diabètica que va patir una baixada de sucre.
Incidències a Rodalies Lleida per robatoris de cable i avaries
Aquest estiu van ser freqüents els talls en la circulació a Rodalies Lleida, que van deixar centenars de persones depenent del servei per carretera. En diverses ocasions no hi va haver prou autobusos, cosa que va ocasionar que usuaris es quedessin sense poder arribar a la destinació. La llista negra d’incidències es va allargar també aquest cap de setmana amb trens de l’R14 i l’R15 afectats per una avaria a l’estació de Garraf. En la mateixa línia, un tren de mitjana distància entre Lleida i Saragossa va haver d’efectuar ahir un transbord a Quinto.