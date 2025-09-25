Treballs a preu fet per modernitzar Pinyana sense perdre ajuts de la UE
En més de 1.800 hectàrees de sis municipis, han d’estar acabats el juny del 2026
Una quinzena de màquines i més de 60 persones treballen a preu fet per acabar la modernització del regadiu del sector 3 de Pinyana el juny de l’any que ve per no perdre els ajuts de la UE a través dels fons Next Generation. Es tracta d’un projecte que transformarà les infraestructures de reg en 1.880 dels municipis de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella.
Aquesta intervenció, finançada per la UE en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, té per objectiu millorar l’eficiència hídrica i garantir un ús sostenible dels recursos de la zona.
El projecte inclou la instal·lació de canonades de polietilè de 71 centímetres de diàmetre i altres millores tècniques que permetran als regants que ara reguen a manta reduir la despesa de cabals al substituir la xarxa d’antigues séquies per un sistema de canonades a pressió.
Les obres de col·locació de les conduccions estan sent executades per l’empresa Irriga Water Solutions, especialitzada en la modernització dels sistemes de reg. La intervenció està pressupostada en més de 30,5 milions d’euros, dels quals els regants pagaran després del període de finançament de 50 anys un 70%, mentre que el 30% va a càrrec de l’Administració. El gruix de les obres es va iniciar a principis d’aquest any.
El cost final de la modernització per regants ascendirà a 13.000 euros per hectàrea, que alguns ja han criticat per ser molt elevada i haver de fer-se a cinquanta anys vista quan el sector agrari és un dels més envellits.
El president del Canal, Ramon Piqué, va assenyalar que és l’única alternativa ja que no es pot mantenir el reg a manta, sobretot quan es planteja una retallada de dotacions amb el canvi climàtic.
Noves intervencions
Pinyana rega gairebé 14.000 ha des del pantà de Santa Anna. Les pròximes actuacions seran al sector 5 per modernitzar-ne 2.867 ha més ubicades entre Alcarràs i Lleida que suposaran una inversió de 35 milions. La captació és a Canet. També s’ha redactat el projecte del sector 1, pròxim a la presa.