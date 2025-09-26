Cessada l’edil de Policia de Fraga, investigada per anul·lar multes
Tensió a Tàrrega al rebutjar-se de nou el cartipàs
L’alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, va cessar ahir Verónica Alins dels càrrecs com a tinent d’alcalde i regidora responsable de la Policia Local a l’haver obert una investigació arran d’una denúncia contra ella per ordenar no multar el seu marit. La investigació es va originar davant de la denúncia d’un exagent a través d’un canal de transparència.
EDUARDO BAYONA
Gramún va anunciar ahir al ple municipal el cessament d’Alins d’aquests càrrecs i de la junta de govern, si bé manté les altres responsabilitats en les àrees d’Agroindústria, Medi Ambient i Turisme. El cessament de dos càrrecs més li comportava la percepció de 945 euros al mes. L’alcalde assumeix la competència en Policia mentre duri el cessament cautelar.
D’altra banda, el ple de Tàrrega va tombar per segona vegada part del cartipàs, en els punts sobre els representants a les comissions informatives i especials i les retribucions, amb 8 vots en contra de Junts, 6 a favor d’ERC i PSC i 3 abstencions de la CUP. Tampoc van prosperar reconeixements extrajudicials de crèdit de factures de sis proveïdors ni l’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua.
Entre les propostes que sí que es van aprovar, hi ha una moció en contra de les plantes de biogàs que van presentar ERC, PSC i CUP. La tensió va ser la protagonista del ple, el segon amb el govern en minoria després de la sortida de la CUP per discrepàncies amb ERC i PSC sobre la futura gestió de l’aigua.
A Balaguer, el ple va aprovar la cinquena pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de passatgers amb un cost de 177.000 euros. Preveuen treure el contracte a concurs per ampliar el servei al polígon industrial Campllong.