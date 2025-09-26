Els alcaldes reclamen més recursos i millorar la gestió dels boscos
El reforç d’efectius de Mossos d’Esquadra i Agents Rurals per millorar la seguretat en zones de bany al Solsonès i evitar el col·lapse a l’estiu, la gestió sostenible dels boscos i la prevenció d’incendis i la reclamació de més recursos després de la incorporació dels municipis de Torà i Biosca al Solsonès. Aquests van ser els tres eixos de la reunió de dimecres al consell d’alcaldes del Solsonès, que va rebre la visita de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero.
La jornada va tenir per objectiu enfortir la col·laboració entre el Govern i els municipis, atansar l’administració al territori i atendre les inquietuds dels ajuntaments, segons va explicar la presidenta del consell comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.