La Paeria vol recuperar estudis universitaris a la capital de la Segarra
Ho va traslladar l’alcalde al rectorat de la UB
La Paeria de Cervera vol recuperar estudis universitaris a l’edifici de la Universitat. Així ho va traslladar l’alcalde, Jan Pomés, a l’equip de govern de la Universitat de Barcelona divendres passat durant una visita a Cervera en el marc del 575 aniversari de la institució. “Cervera va ser una ciutat universitària durant gairebé 100 anys” i va demanar la seua implicació per recuperar l’activitat acadèmica a la ciutat.
Per la seua part, el rector, Joan Guàrdia, va declarar que “Cervera és i serà una peça clau per al desenvolupament universitari de Catalunya”.
Divendres, després de la visita a l’ajuntament, l’equip de govern de la Universitat de Barcelona es va traslladar a la Universitat de Cervera, on van recórrer els espais més emblemàtics de l’edifici històric.
També van visitar el fons de reserva del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) que té la Universitat de Barcelona a la segona planta de l’ala nord de l’edifici.
Amb una superfície de 1.182 metres quadrats i un fons de 115.000 volums, l’objectiu del dipòsit és guardar i conservar els materials de baix ús dels CRAI de les biblioteques que no disposen d’espai per preservar-los perquè puguin ser consultats i reutilitzats.
Dissabte es van reunir a l’Antiga Biblioteca de la Universitat per planificar estratègicament les línies de govern de la UB durant el curs 2025-2026 marcat per l’aniversari institucional i la creació de la Facultat 18 centrada en Palestina. La trobada va servir per ultimar la proposta del nou estatut de la UB que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern i el claustre en els propers mesos.