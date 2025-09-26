AIGUA
Soses inaugura el nou dipòsit d’aigua de boca
El president de la Diputació, Joan Talarn, i l’alcaldessa de Soses, Sandra Marco, van inaugurar ahir el dipòsit d’aigua de boca de la població. Segons Talarn, no és només una infraestructura, sinó un servei essencial per a un proveïment en condicions òptimes i amb garanties de salut.
Va incidir en la importància de gestionar bé un recurs cada vegada més preuat i estratègic que “gràcies a l’ampliació del Pla de Salut fa possibles inversions que possibiliten una millor qualitat de vida en els municipis, com és el cas de Soses”.
Es tracta d’un dipòsit per emmagatzemar aigua ja tractada que té una capacitat per a 400 metres cúbics.
La construcció ha suposat una inversió de fins a 153.000 euros i una subvenció també del Pla de Salut de la Diputació de 70.000 euros.