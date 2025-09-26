Tot a punr per a la Festa Major del Sant Crist
La professora Montse Pont serà la pregonera de les festes. Triquell, exconcursant d’‘Eufòria’ de 3Cat, cap de cartell
Avui es donarà inici a la Festa Major del Sant Crist amb l’audició de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Major i el pregó de Montse Pont, a les 20 hores, que va ser professora de secundària a l’institut Antoni Tarroja i ha estat vinculada al teixit associatiu de la ciutat.
Demà tindrà lloc la tradicional Trobada de Geganters i Grallers de Cervera i la carretillada de festa major a càrrec dels Carranquers. A la nit, el Pavelló Poliesportiu acollirà els concerts dels guanyadors de les dos últimes edicions del concurs Cervera Sound i Triquell, l’exconcursant del programa Eufòria de 3Cat. Durant tot el cap de setmana també hi haurà exhibicions de dansa o concurs d’escacs, entre d’altres.
Diumenge se celebrarà la Diada del Sant Crist amb l’Anada Ofici, el concurs de colles sardanistes i el seguici de festa major. El concert amb l’Orquestra Saturno es trasllada a diumenge i l’obra de teatre Cunyades es representarà dilluns al Gran Teatre de la Passió. Aquell mateix dia tindrà lloc la Festa Major Petita i final de festa amb focs artificials.
Punt final a la Isagoge
Ahir va acabar la setmana cultural de la Isagoge després d’una vintena d’actes dedicats a l’Any Duran i Sanpere i els 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca. El concert de jazz a càrrec d’Enric Peidro Quartet al Casal de Cervera va tancar el certamen.