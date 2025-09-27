Assalta un ancià per un rellotge a Tàrrega
Un home de 33 anys va ser detingut dijous passat per haver assaltat un ancià de 80 per robar-li el rellotge en ple carrer a Tàrrega. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí del passat 24 d’agost, quan la víctima va ser assaltada per un individu, que la va tirar a terra i li va arrancar el rellotge que portava al canell. Gràcies a la informació que va ser facilitada per un agent fora de servei, que havia passat pel lloc dels fets, i una identificació que havia fet la Policia Local, es va poder determinar la suposada identitat del lladre, que té antecedents.