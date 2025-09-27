Assalta un ancià per un rellotge a Tàrrega

SEGRE
Vista aèria de la ciutat de Tàrrega en una imatge d'arxiu.

Un home de 33 anys va ser detingut dijous passat per haver assaltat un ancià de 80 per robar-li el rellotge en ple carrer a Tàrrega. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí del passat 24 d’agost, quan la víctima va ser assaltada per un individu, que la va tirar a terra i li va arrancar el rellotge que portava al canell. Gràcies a la informació que va ser facilitada per un agent fora de servei, que havia passat pel lloc dels fets, i una identificació que havia fet la Policia Local, es va poder determinar la suposada identitat del lladre, que té antecedents.

