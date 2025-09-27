MIGRACIÓ
Espanya pressiona Andorra per acabar amb els ‘falsos’ transfronterers a la Seu d’Urgell
Empreses del Principat andorranes empadronen treballadors llatins de la construcció sense residència legal a Espanya. El Govern central i la Generalitat demanen posar fi a aquesta situació
El Govern espanyol ha sol·licitat a l’executiu d’Andorra que actuï per evitar l’arribada d’immigrants llatins que treballen a Andorra a Cataluya, on s’empadronen de forma irregular, principalment a la Seu i l’Alt Urgell. La situació és coneguda i fa mesos que es repeteix. Empreses andorranes contracten en origen ciutadans principalment de Colòmbia, Perú i Argentina, que s’empadronen a la capital de l’Alt Urgell. Es tracta de falsos transfronterers.
Fonts coneixedores del procés explicaven ahir que “la pressió del govern d’Espanya és cada vegada més gran” i que “en una reunió recent” entre l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, “la petició va ser ja una exigència”.
Aquest contingent de treballadors passa els tràmits del Servei d’Immigració d’Andorra i es converteix automàticament en transfronterer a l’estar empadronat a la Seu. Fonts properes al Govern espanyol asseguren que tot i així “no disposen de la documentació per obtenir la residència legal a Espanya”, no haurien de passar el filtre perquè són irregulars aquí i no poden ser considerats transfronterers, afegeixen.
Així mateix, critiquen que “Andorra aprofita l’energia d’aquestes persones perquè són mà d’obra però els costos de sanitat, educació i ajuts públics queden per a Espanya”. La dificultat per trobar habitatge al Principat és una de les causes dels empadronaments.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també va instar de forma categòrica el Govern del país veí durant la visita que va fer a l’estiu a impedir l’arribada d’immigrants a la comarca veïna, segons va publicar el Diari d’Andorra.
Així mateix, Madrid ha endurit la seua posició sobre aquesta qüestió per les negociacions sobre fronteres que hi ha actualment sobre la taula. Les fonts consultades afirmen que no hi haurà cap gest de complicitat ni compensacions si no s’impedeix l’arribada de residents d’Andorra com a irregulars a Espanya. L’aplicació del nou sistema Entry/Exit per als ciutadans de fora de la UE que entrin o surtin de l’espai Schengen (un sistema de registre per a estades curtes) entrarà en vigor, de manera voluntària, el 12 d’octubre i el procés culminarà a l’abril. Abans cal negociar les fronteres que queden afectades.
Andorra ha de tancar un acord amb la UE i demana agilitzar els controls.
Segona reunió en menys de dos mesos entre Barrera i Marsol
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va explicar ahir que les ràtios de les escoles del municipi “s’han incrementat de forma forçada com a conseqüència dels nous empadronaments”. “La conselleria és la responsable de garantir el servei educatiu a tots els menors d’edat però és obvi que el servei està tensionat”, va afegir.
L’edil, que ahir va mantenir la segona reunió en menys de dos mesos amb la ministra de Presidència andorrana, Conxita Marsol, va recordar que la preocupació per l’arribada de treballadors d’Andorra “fa més d’un any que es dona” i genera tensió en els diferents serveis. Des d’aleshores, afegeix, l’empadronament per aquestes casuístiques “ha baixat lleugerament però no és suficient, la dinàmica continua”. Per nacionalitats, la població de colombians a la Seu d’Urgell ha crescut en més de 131 veïns l’últim any; la de peruans, més de 45; i la d’argentins, més de 51.