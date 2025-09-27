INSTITUCIONS
Les Borges demana a Educació una escola de les arts
La consellera Niubó visita les Garrigues davant protestes d’Ustec
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va visitar ahir l’escola concertada de les Borges, Nostra Senyora de Montserrat, i el col·legi públic La Rabassa, abans Joan XIII, per comprovar com es desenvolupa la tasca educativa en ambdós centres. L’alcalde de la capital, Josep Farran, va sol·licitar el suport del departament per a la creació d’una Escola de les Arts, on s’englobarà l’Escola de Música, amb caracter comarcal. El projecte es finançaria amb diners del Pla de Barris, va explicar.
D’altra banda, el sindicat USTEC-STEs va organitzar una jornada reivindicativa aprofitant la visita de la consellera i va desplegar una pancarta per reclamar millora de salaris i una reducció de les ràtios. Fonts del sindicat li van transmetre que hi ha temes més importants que l’ús del mòbil a les aules o la digitalització, com ara l’atenció dels alumnes amb dificultats o l’excés de burocràcia. La consellera també va visitar a Lleida l’Escola d’Hostaleria.