SUCCESSOS
Quinze menors condemnats en un any per delictes sexuals a Lleida
Suposen gairebé el doble que el 2023 i la xifra més alta en set anys. Tambéassoleix el rècord en els adults, amb 31 penats per violència sexual el 2024
Quinze menors van ser condemnats l’any passat a les comarques lleidatanes com a autors de delictes sexuals. Segons les dades publicades recentment per l’INE, en el qual especifiquen el tipus de delicte per províncies, el 2024 es va registrar la xifra més alta d’adolescents amb condemna per delictes contra la llibertat sexual els últims set anys i representa gairebé el doble que el 2023, quan van ser 8 els menors condemnats. Per la seua part, 31 adults van ser penats per delictes sexuals a Ponent, un 34,8% més respecte a l’any anterior i sent també la xifra més alta des del 2017. Així, en total, hi va haver 46 lleidatans a qui es va imposar alguna pena per delictes sexuals davant els 31 del 2023, amb un increment del 48,4%.
Segons les dades de l’INE, l’any passat es van registrar 3.134 adults condemnats a la província de Lleida, la qual cosa representa un augment del 6%. D’aquests, 2.654 eren homes (+4%) i 480 dones (+19,4%). A més, 1.929 tenien nacionalitat espanyola i 1.205, estrangera. Per edats, la franja amb més nombre de condemnats és dels 36 a 40 anys, amb 442, seguida dels que tenen de 31 a 35 anys, amb 418. Destaca l’increment entre els penats a partir dels 60 anys, amb un total de 139, trenta més (+27,5%) que el 2023. D’aquests, 38 tenien més de 70 anys, que van augmentar un 58% en un any.
Del total de condemnats, gairebé el 28% havien comès dos delictes o més i al 73% li van imposar dos o més penes. Així mateix, en total els jutjats van imposar prop de 9.900 penes a majors d’edat a les comarques lleidatanes. D’aquestes, 1.809 van suposar presó, 2.872 una multa i 1.362 la prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima. Sense conèixer quins delictes van acabar en condemna l’any passat, perquè l’estadística no ho contempla per províncies, val a assenyalar que es van dictar 1.081 penes de prohibició de conduir vehicles i 418, de prohibició de tinença d’armes. Així mateix, els tribunals van imposar 674 penes que obligaven els condemnats a fer treballs en benefici de la comunitat i es va suspendre la condemna en 23 casos per l’expulsió d’Espanya. En el conjunt de l’Estat, el nombre d’adults condemnats amb sentència ferma registrada per tota mena de delictes va augmentar un 9,4% l’any passat. El de menors va créixer un 3,6%. Els delictes més freqüents d’adults van ser els relacionats amb la seguretat viària, lesions i furts.
Els jutjats van dictar nou internaments en règim tancat
L’any passat van ser condemnats 192 menors, un 10,34% més respecte al 2023. Quant a les edats, l’increment més important es va registrar en els de 15 anys, amb 53 condemnats, un 39,5%. 37 tenien 14 anys (dos més que el 2023); 49 tenien 16 anys (dos més), i 53, els 17 (un menys respecte a l’exercici anterior).
Segons les dades de l’INE, un total de 60 havien comès dos o més infraccions penals. Els jutjats van aplicar nou mesures d’internament en règim tancat i cinc, en semiobert. Així mateix, van imposar 119 penes de llibertat vigilada i en 39 casos es va prohibir l’aproximació o comunicació amb la víctima. També es van aplicar 54 penes de treballs en benefici de la comunitat i 51 de tasques socioeducatives.