La caça es reivindica
La Fira del Caçador reforça el seu paper com un referent cinegètic amb la incorporació del Campionat d’Espanya de Hunting Field Target. Autoritats i organitzadors defensen la importància d’aquesta activitat i el “paper essencial” dels caçadors per combatre plagues
La Fira del Caçador de Tàrrega va celebrar la 22 edició amb una alta afluència de visitants al càmping, convertit en un aparador divulgatiu de la pràctica cinegètica. El seu caràcter familiar es va reafirmar amb nombroses propostes lligades a l’esport, la naturalesa i el món animal, a banda d’activitats més especialitzades. Organitzadors i autoritats van reivindicar durant el certamen la importància de la caça i el seu paper per combatre plagues. Ahir va tenir lloc la jornada central del certamen, que va comptar com a novetat amb el 4t Campionat d’Espanya de Hunting Field Target, una modalitat de tir amb carrabina d’aire comprimit i mires telescòpiques. Va reunir 28 tiradors i va arribar per primera vegada a Catalunya.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar el creixement constant de la fira i la seua aposta per la formació. També va fer referència a l’esforç per promocionar la carn de caça i va subratllar l’impacte econòmic i de dinamització que suposa el certamen per a la ciutat.
Per la seua part, la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, va valorar que la fira “dona a conèixer de forma pedagògica la riquesa i diversitat de la cultura cinegètica” i va reconèixer el paper dels caçadors per preservar la biodiversitat, sobretot en el control de la plaga de conills. Gil va avançar que es formaran 800 caçadors més amb aquest objectiu.
Josep Maria Setó, president de la Societat de Caçadors de Tàrrega, va remarcar la projecció del certamen: “És una fira molt potent, que ha ofert una setmana de caça molt profitosa en l’àmbit formatiu i divulgatiu.” La inauguració oficial es va completar amb un homenatge a la Federació de Caça de la Gironda (França), regió agermanada amb Tàrrega a través del municipi de Blaia.
Concursos de bellesa i agility omplen el càmping
La programació de la 22 Fira del Caçador va incloure ahir el XVI Concurs Nacional Caní, amb 130 gossos en competició de bellesa, i una prova d’agility amb uns 60 exemplars, puntuable per al Campionat de Catalunya. També hi va haver exhibicions d’equitació, pasturatge esportiu i falconeria, showcookings i estands d’artesania tradicional i articles per a caçadors. Com a novetat, es va presentar una demostració de pastoreig esportiu, molt similar a l’espectacle dels gossos d’atura. Per segon any consecutiu, els més matiners van poder disfrutar de vols en globus.