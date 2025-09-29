El municipi de Lleida amb l'índex socioeconòmic més alt està a la muntanya i el més baix, al pla
Talarn és el poble de més de 500 habitants amb menys població ocupada entre els 20 i els 64 anys i Soses és el que té més treballadors de baixa qualificació
Matadepera torna a ser el municipi de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt del Catalunya. Amb dades d'Idescat del 2022 publicades aquest dilluns, l'indicador concentra en un sol valor dades en els àmbits laboral, educatiu, d'immigració i de renda. La mitjana catalana és de 100, i el municipi del Vallès Occidental, que ja va ocupar el primer lloc l'any anterior, té un índex de 130. El segueixen Castellolí, a l'Anoia (125,5) i Tiana, al Maresme (124,6). El primer municipi lleidatà al rànquing es troba al Pirineu i té un índex de 120,3: Alt Àneu. Al lloc oposat, un municipi lleidatà se situa a la cua. Es tracta de Barbens, al Pla d'Urgell, amb un índex de 54,4.
Diferències en educació, ocupació, migracions i renda
L'IST concentra en un sol valor la informació de diversos indicadors. Un d'ells és el percentatge de població ocupada entre els 20 i els 64 anys i, entre els municipis de més de 500 habitants, destaquen les Masies de Roda (81,0%) i Vilablareix (80,6%) amb l'índex més alt, mentre que el més baix són a Talarn (37,1%) i Querol (49,3%). També es té en compte el pes dels treballadors de baixa qualificació, que a Matadepera són el 3% del total, mentre que a Soses (39,1%) i Sant Pere Pescador (35,2%) multipliquen per més de deu la població vallesana.
Un altre dels indicadors és el del percentatge de gent amb estudis baixos, que a Vallromanes és del 3,7% i a la Fatarella, del 31,2%. Pel que fa als que no tenen estudis postobligatoris, a Fontanals de Cerdanya només són l'1,1%, mentre que a la Jonquera, el 57,6%. Els estrangers de països de renda baixa o mitjana són menys de l'1% del total a Guils de Cerdanya o a Monistrol de Calders, però a Guissona passen del 50%. I la renda mitjana per persona, que a Catalunya se situa en els 15.519 euros, es dispara fins als gairebé 25.000 a Matadepera o Bolvir, mentre que a Salt o a Massalcoreig es queda en els 10.000 euros.
Ampliarem la informació