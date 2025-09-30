SEGRE

Comença la demolició parcial de l’edifici inacabat al centre de Rialp

Una grua treballant en l’estructura metàl·lica al carrer del Mig. - EDGAR ALDANA

L’ajuntament de Rialp ha iniciat els treballs de demolició parcial de la gran estructura metàl·lica abandonada des de fa més de deu anys al carrer del Mig. L’actuació es porta a terme de manera subsidiària, després que el projecte quedés paralitzat arran de la fallida de la promotora Flapisa Pallars SL, declarada en concurs el 2013. L’obra, adjudicada a l’empresa Obres i Serveis Jordi Martí SLU per un import de 47.000 euros, permetrà adequar la construcció a la normativa urbanística vigent, en compliment d’una sentència que obliga a reduir-ne l’altura. El consistori carregarà el cost de les obres de la finca al Registre de la Propietat.

