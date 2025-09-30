La Fira del Torró d’Agramunt amplia i consolida l’Acadèmia del Torró amb més de 80 estudiants
El certamen reunirà 51 expositors i més de 130 parades els dies 11 i 12 d’octubre
La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt posarà un any més èmfasi en la formació amb la segona edició de l’Acadèmia del Torró. Aquest projecte pedagògic, que va néixer l’any passat, es consolida i s’amplia arribant a més de 80 estudiants procedents de tres centres: les escoles d’hostaleria de Lleida i del Pallars i l’especialitat de forneria i pastisseria de l’institut d’Agramunt. Les sessions de l’Acadèmia tindran lloc el divendres previ a la fira i aniran a càrrec dels mestres artesans i professionals Sergi Aritzeta, Àngel Lluch, Jordi Farrés i Sònia Solé. Els participants podran aprendre tècniques com la cuita tradicional del torró, la importància de la identificació geogràfica protegida (IGP), el paper del torró dins la gastronomia i la seva contribució en l’àmbit de la recerca i la innovació. La directora de la fira, Tamara Lombardo, ha subratllat que aquesta iniciativa reforça l’aposta per la formació de futurs professionals del sector.
Una edició amb novetats i activitats consolidades
La 36a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra se celebrarà els dies 11 i 12 d’octubre i reunirà enguany 51 expositors (entre el Pavelló Dolç i el Pavelló Agroalimentari) i més de 130 parades al carrer. Entre els espais destacats hi haurà el Pavelló del Dolç, que comptarà amb la presència de cinc marques de torró amb IGP i l’Aula del Gust acollirà demostracions en directe d’especialistes com Elisa Franza, cap de pastisseria del restaurant Enigma d’Albert Adrià, Zoe Valero de Torrons Fèlix juntament a Manel Vehí del Boia Nit de Cadaqués amb torrons i còctels, Ivan Pascual que descobrirà el món de les cremes untables de fruits secs i xocolata, Maria Nicolau que explicarà què podem fer amb els torrons després de les festes de Nadal, Lluc Crusellas i Arnau París i Rais Esteve que tornaran la gastronomia a l’origen.
Paral·lelament, l’Aula del Tast oferirà experiències com l’agermanament del pa Piri-Ponent amb el torró d’Agramunt, mentre que l’Espai Cuinetes estrenarà com a novetat receptes adaptades a persones amb intoleràncies al gluten i a la lactosa.
L’Espai Foodgonetes, amb oferta de food trucks i música en directe, celebra 10 anys amb tretze concerts a la plaça Fondandana, i a la plaça del Mercat es potenciaran les activitats d’animació infantil per atreure el públic familiar.
A més, la fira reconeixerà aquest any el títol de Torronaire d’Honor a la Fira de l'Ametlla de Vilagrassa, municipi que s’ha convertit en un dels principals proveïdors de matèria primera del sector.
L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernández, ha destacat que la Fira del Torró és “un esdeveniment molt esperat, un dels principals aparadors del poble i una mostra del nostre producte estrella, el torró d’Agramunt, que sabem transformar i innovar sense perdre’n l’essència”.
El certamen es completarà amb la carpa de la Cuita, on hi haurà demostracions en directe de la Cuita del Torró d’Agramunt i l’Aula de la Xocolata i el Vi a l’Espai Guinovart així com l’Aula del Tast.