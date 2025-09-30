DROGUES
Marihuana al pati de la comissaria de les Borges
De la plantació desmantellada dijous a Fulleda. Sindicats de mossos denuncien que és un risc per als agents
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar dijous una plantació de marihuana situada a Fulleda, com va avançar SEGRE. Les plantes van ser traslladades a la comissaria de les Borges Blanques, la qual cosa ha provocat les queixes de sindicats de mossos SME i SAP-FEPOL, que ahir van denunciar que la comissaria “s’ha convertit en un assecador de plantes”, la qual cosa posa en risc “la seguretat i la salut laboral dels agents”. Afirmen que han quedat dipositades fora dels contenidors destinats a l’emmagatzemament “per falta d’espai, i això ha provocat greus problemes de salubritat”.
Els sindicats van afegir que “falta formació específica per al tall i transport de les plantes i falta de material de protecció, la qual cosa comporta procediments poc segurs”. Per això, reclamen que el procés el facin empreses de jardineria contractades, que es facin gestions en l’àmbit judicial perquè, davant de plantacions, es portin a terme actuacions més ràpides i segures, s’autoritzi la destrucció de les plantes al mateix lloc, evitant el trasllat innecessari de grans quantitats de material. “Les comissaries han de ser dependències policials i no assecadors de plantes de cànnabis”, afegeixen.