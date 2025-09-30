Millores del carrer Canonges per valor de 174.000 euros
Nou enllumenat, que permetrà un estalvi del 73%, pintura i megafonia
L’ajuntament de la Seu impulsa la millora del carrer Canonges, una de les zones amb un valor històric més important de la ciutat. El projecte, que ha aprovat l’ajuntament de manera inicial i que suposa una inversió de 174.013 euros (amb impostos), contempla la renovació de tot el sistema d’il·luminació, tant el de l’interior de la zona dels porxos com l’exterior, el repintat de les arcades i dels sostres dels porxos, la instal·lació de punts d’electricitat per als paradistes que s’instal·len a les fires, esdeveniments i mercats, i la substitució del sistema de megafonia actual.
El tram de l’actuació és el comprès entre els números 3 i 84 del carrer Canonges. Són 230 metres que ocupen les plantes baixes dels edificis situats en aquesta via. En els propers dies l’ajuntament comunicarà als veïns de la via la intervenció. Tot el carrer forma part del nucli històric de la capital de l’Alt Urgell i s’hi troben els edificis més antics, originaris del segle XIII, fruit de l’expansió de la població en aquella època.
Actualment, el sistema d’il·luminació dels porxos consisteix en fanals penjats al sostre dels porxos i en altres de situats a les façanes dels edificis, amb un sistema “molt uniforme”. L’objectiu ara és “aportar presència i dignificar els porxos” amb solucions “molt poc invasives”. Així mateix, es reduirà el consum energètic en un 73% amb tecnologia led. Hi haurà més punts de llum per “emfatitzar la forma i textura de les arcades”. Les obres duraran 3 mesos i se sufragaran amb les arques municipals. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar ahir que aquesta actuació “és el seguiment de la nostra aposta per la millora del centre històric de la ciutat” i arriba després dels treballs de millora que començaran els propers dies al carrer Major, que suposen també una inversió de 238.612 euros.