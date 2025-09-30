El poble de Montgai, convertit en un fangar al caure 70 litres en dos hores
Per la tempesta de la matinada de diumenge a dilluns
Els carrers de Montgai es van convertir aquest dilluns en un fangar i un riu de restes de palla després de la tempesta de la matinada de diumenge a dilluns, que va deixar 70 litres per metre quadrat en només dos hores.
L’alcalde, Jaume Gilabert, va explicar que ajuntament i veïns van passar la jornada d’ahir netejant els carrers de fang, la qual cosa va impedir de començar la instal·lació de la infraestructura de la fira Montgai Màgic, que comença dijous. Nombroses cases es van veure afectades a l’entrar aigua als baixos.
Els bombers van efectuar de fet sortides durant la matinada passada per incidències a causa de la pluja a Balaguer, Vila-sana i Lleida per aigua a les cases.