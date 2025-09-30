El porta a porta arriba a la Cerdanya
Ahir van començar Prats i Sansor i Guils de Cerdanya i els seguiran Bellver, Ger i Llívia. La comarca només recicla el 27%
El consell comarcal de la Cerdanya va posar ahir en marxa el nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta al municipi lleidatà de Prats i Sansor i al de Guils de Cerdanya. La comarca està implantant el nou sistema en cinc municipis i ho farà de manera progressiva. Els següents seran Bellver de Cerdanya i Ger, a partir del proper dia 20 d’octubre, mentre que el municipi de Llívia haurà d’esperar fins a l’1 de desembre. La planificació preveu en tots els casos sessions informatives prèvies.
La resta de municipis que no apliquin el porta a porta també canviaran el sistema de contenidors. Els de la fracció orgànica i resta passaran a utilitzar els habitacles amb sistema intel·ligent, que només s’obriran amb l’ajuda d’un clauer electrònic. El canvi està previst per a finals d’aquest 2025 i també inclourà una campanya informativa.
L’objectiu del consell comarcal és millorar el percentatge de recollida selectiva i de reciclatge, tenint en compte que aquests últims anys la Cerdanya s’ha situat com la pitjor comarca catalana en aquest apartat, amb una taxa de reciclatge de només el 27%. D’altra banda, la clausura de l’abocador comarcal de Bellver suposarà un cost de 4 milions d’euros. La Cerdanya acaba d’aconseguir una inversió d’11,2 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya per clausurar-lo i construir un nou centre de tractament municipal de residus.