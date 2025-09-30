Productors de l’Alt Urgell i la Cerdanya potencien els aliments locals
Els sectors agroalimentaris i de restauració de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya han anunciat la creació d’una taula de coordinació amb l’objectiu de potenciar el producte de quilòmetre zero. Proposen que les cartes dels establiments de restauració estiguin plenes de plats elaborats amb productes locals.
La iniciativa, que naix d’una jornada amb representants dels sectors agroalimentari i de la restauració a Puigcerdà, compta amb la coordinació dels consells comarcals dels dos territoris i del Consorci Alt Urgell Cerdanya. La vicepresidenta del consell comarcal de la Cerdanya, Cristina Rotellà, va destacar “la importància de crear espais de col·laboració que posin en relleu els productes locals i la cuina del territori, reforçant així el vincle entre territori i gastronomia”. En la jornada hi va haver un espai de degustació de productes locals de qualitat. Així mateix, productors i restauradors van treballar per obtenir idees noves per a la renovació dels plats de temporada amb aquests ingredients.
Els assistents van coincidir a destacar que el catàleg de productes que s’elaboren en aquestes comarques de muntanya és molt variat, destaquen els lactis, carns, embotits, fruita, cereals, llegums o mel.