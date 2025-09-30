Telefónica repara el cable que tallava una de les entrades a la ciutat
La companyia Telefónica ha retirat el cable de telefonia caigut que impedia entrar i sortir del nucli urbà de la Seu a través del carrer Circumval·lació, al costat de la carretera N-260. L’ajuntament celebra que finalment s’hagi resolt la incidència i va assegurar que “fins que el cas no ha sortit als mitjans de comunicació no se’ns ha donat resposta”. El consistori va alertar de la incidència el 3 de setembre. “És vergonyós, són massa dies per reparar una cosa tan senzilla, és molt trist haver d’arribar a l’extrem de comunicar-ho a la premsa per resoldre un tall que afectava un carrer molt important de la ciutat amb un volum de trànsit destacat”, va insistir l’alcalde, Joan Barrera. L’edil també va reclamar a la companyia que resolgui una incidència amb un tram de línia situada al costat del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat, en ple centre urbà, que afecta un pal de telefonia i que s’ha d’enterrar, va assenyalar. Aquesta actuació compta fins i tot amb el conveni firmat entre Telefónica i el consistori “però encara no han fet res”.