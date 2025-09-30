HABITATGE
Trenta-quatre municipis de Lleida rehabiliten cases amb ajuts per a lloguer social i 6 hi renuncien
Subvencions de la Diputació, que hi ha destinat més de 3,6 milions i preveu repetir l’experiència el 2026. Entre les causes del rebuig, l’elevat cost de remodelació i la falta de fons municipals
Fins a 34 ajuntaments de Lleida s’han acollit als ajuts per a la rehabilitació d’habitatge en el marc del projecte per al Repte Demogràfic de la Diputació i sis més han renunciat a les subvencions per diferents causes (vegeu les claus). Els que les han rebutjat són Castellserà, la Granadella, la Portella, Ivars de Noguera, Farrera i Vilamòs. L’objectiu d’aquesta línia de subvencions, que es va posar en marxa el 2022, era subvencionar la compra, construcció, rehabilitació i millora d’edificis residencials públics per destinar-los a veïns o nouvinguts de lloguer per convertir-los en primera residència.
El lloguer és d’un mínim de 10 anys i els diners destinats van superar els 3,6 milions. Segons el responsable de Repte Demogràfic i vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, la previsió és renovar aquesta línia d’ajuts de cara a l’any que ve perquè ha estat un èxit i tindrà més dotació per evitar rebutjos. “En aquesta convocatòria el màxim per consistori ha estat de 100.000 euros i entenc que hi havia projectes que suposaven una quantia més gran”, va indicar.
En el cas de Castellserà, l’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que l’ajuda es va demanar el 2022, amb la qual pretenien comprar dos pisos de la Sareb. Tanmateix, “quan va arribar la resolució de la Diputació, a finals del 2023, i vam poder començar els tràmits, ja s’havien venut a particulars. L’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, va explicar que pretenien restaurar un tercer pis de l’antic edifici dels mestres, però “hi havia un okupa” i no es va poder optar a la convocatòria. L’alcalde de Vilamòs, Oriol Sala, va explicar que pretenien rehabilitar un local a Era Bordeta, però l’elevat pressupost final els va obligar a canviar el projecte.
A Ivars de Noguera, es va renunciar a aquesta subvenció perquè les arques municipals no tenien fons per avançar les obres de rehabilitació de l’habitatge on es preveia actuar. Segons l’alcalde, Josep Magrí, l’ens provincial ja devia ajuts concedits el 2018 i el 2019 que es van haver d’avançar de fons municipals i “no vam poder afrontar aquesta reforma”. L’ajuntament de Farrera, per la seua part, va haver de tornar l’ajuda, ja que la casa on es preveia fer habitatge social era en sòl no qualificat com a urbà. A la Portella la renúncia respon al fet que les obres previstes per remodelar l’edifici on allotjar a famílies suposaven una inversió molt elevada.
LES CLAUS
Beneficiaris. Els municipis i pedanies amb una població igual o amb menys de mil habitants.
Renovació. La línia d’ajuts es renovarà als pressupostos del 2026 amb una quantia més gran.
Noves iniciatives. L’obertura de noves opcions d’ocupació i desenvolupament comptarà amb 2,6 milions, contempla la construcció d’un centre de serveis de proximitat dirigit a les persones grans a Castellnou de Seana, potenciar la iniciativa Al poble hi ha de tot del Segrià o la tirolina a la Baronia de Rialb.