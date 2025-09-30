Troben en un poble de Lleida centenars de vestigis de la batalla carlina coneguda com el Foc de Gra: van ser 30.000 combatents el 1837
Dotze arqueòlegs i voluntaris descobreixen unes 400 peces des de dilluns a Torrefeta i Florejacs
Aquesta setmana es porta a terme la tercera campanya arqueològica de la batalla carlina coneguda com el Foc de Gra, que va enfrontar al municipi de Torrefeta i Florejacs uns 30.000 combatents el 1837. Segons Jaume Moya, promotor de la iniciativa i autor del llibre De Carlinades per la Segarra Històrica, “va ser un fet històricament molt transcendental, però alhora és profundament desconegut”. “És la primera gran derrota carlina que va suposar un punt d’inflexió”, apunta.
Des de dilluns, un equip de 12 arqueòlegs i voluntaris han trobat 400 peces de material bèl·lic d’aquesta batalla i d’altres èpoques, com per exemple de la Guerra Civil, i també botons i monedes.
Gorka Martín, doctor en arqueologia per la Universitat del País Basc i director de les excavacions de Gra, va explicar que l’objectiu d’aquest any és trobar la localització dels canons d’artilleria liberals, obtenir més informació sobre la retirada de l’exèrcit que es va produir a Gra i de les càrregues de cavalleria que van llançar els liberals a Sant Martí de la Morana i Guissona. “Amb un GPS registrem tot el recorregut que fem, geolocalitzem totes les troballes i elaborem mapes de dispersió del material que ens ajuden a comprendre com va ser la batalla”, detalla Martín.
Les excavacions compten amb la col·laboració de l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES), la Fundació Jordi Cases i Llebot, l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs i el Museu de Guissona. Tot el material recopilat es dipositarà al Museu de Cervera, tal com va indicar el Servei d’Arqueologia de la Generalitat. De cara a l’any que ve volen exposar les troballes més significatives al Museu de Guissona.
Aquest camp de batalla va ser objecte d’espoli per part d’un detectorista que va entregar els materials trobats i que també formaran part d’aquesta col·lecció.