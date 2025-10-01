HABITATGE
Cinc iniciatives d’habitatges cooperatius
A l’Alt Urgell i la Cerdanya, amb Martinet amb la iniciativa més avançada, mentre que entitats demanen incentius fiscals i drets de superfície als ajuntaments
Les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya compten amb almenys cinc grups de persones que s’han organitzat o ho estan fent per tirar endavant iniciatives de construcció d’habitatges cooperatius. L’interès per aquest tipus d’habitatge, basat en un model de propietat col·lectiva o de masoveria, va cada vegada més a l’alça a Catalunya.
En el cas de l’Alt Pirineu i Aran, els preus elevats del sòl i els costos de construcció són un fre important de cara a fer factible aquests tipus de projectes, tal com van explicar ahir fonts de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran en el marc d’una jornada a la Seu d’Urgell durant la qual es va debatre sobre les polítiques de fiscalitat que poden afavorir l’accés a l’habitatge en municipis rurals i de muntanya.
La coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu, Júlia Leigh, va instar les administracions locals a impulsar “incentius fiscals relacionats amb l’IBI o facilitar drets de superfície” durant períodes determinats. “Els col·lectius que aposten per impulsar habitatges cooperatius necessiten acompanyament”, va insistir.
Un dels projectes l’impulsa la cooperativa La Duvella a la Cerdanya. En concret, es tracta de vuit famílies de la comarca que exploren la possibilitat que l’ajuntament de Montellà i Martinet els cedeixi un terreny per construir un edifici.
L’alcaldessa, Roser Bombardó, va explicar que es tracta d’un solar urbà ubicat al centre de Martinet.
Les pròximes reunions serviran per determinar els anys de cessió d’ús del solar, mentre que el promotor serà la mateixa cooperativa.
Així mateix, altres grups de famílies també han iniciat converses amb l’ajuntament de la Seu i amb el de la Vansa per impulsar projectes similars.