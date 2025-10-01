La història local de Bell-lloc d'Urgell, en fotos de Jaume Salvadó
Exposició amb retrats i escenes festives en fotografia analògica
Bell-lloc d’Urgell ha acollit durant la seua festa major l’exposició fotogràfica Fotos i memòria, de Jaume Salvadó. La mostra, organitzada per l’Associació de Dones de Bell-lloc i acollida a la sala multifuncional, ha convidat a recórrer diverses dècades d’història local, des dels anys setanta fins als primers anys dels 2000, a través de la lent i els records del fotògraf local. Lluny de ser una simple recopilació d’imatges, l’exposició posa en relleu l’essència de la fotografia analògica, aquella que, com recorden des de l’entitat organitzadora, es feia amb paciència i dedicació i que conserva avui una autenticitat irrepetible. A les seues parets conviuen dos mons: els retrats d’estudi, amb rostres coneguts de veïns i famílies, i la faceta de Salvadó com a cronista de la quotidianitat, capaç d’immortalitzar festes, bicicletades, campionats de botifarra o correfocs. I altres elements destacats, com fotos de la discoteca Big Ben, en ple apogeu durant els anys vuitanta. “És un espai de records i retrobaments, un lloc on reviure moments viscuts i, alhora, generar-ne altres de nous”, van destacar des de l’associació.