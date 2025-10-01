TRÀNSIT
Instal·laran tres punts d’alerta d’irrupció d’animals a les carreteres de Lleida
Segons Agricultura, es preveu licitar el 2026 i consisteix en càmeres equipades amb sensors que vigilen la carretera en tots els sentits de circulació
La conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació assenyala, en una resposta parlamentària, que s’està preparant un projecte per instal·lar tres punts amb un sistema de detecció d’animals a les vies de la província de Lleida. Així, afegeix que es preveu iniciar la licitació d’aquests sistemes el 2026. Actualment, segons recorda el departament, el Servei Català de Trànsit té instal·lats i en funcionament tres d’aquests sistemes a les comarques de Girona.
Aquest sistema de detecció serveix per avisar de manera dinàmica als usuaris de la irrupció d’animals a la carretera o als marges i, segons Agricultura, “és una eina de millora de la seguretat viària”.
En aquest sentit, assegura que l’avisador de fauna consisteix en càmeres equipades amb sensors que vigilen la carretera en tots els sentits de circulació i també a l’entorn de la infraestructura per detectar i enregistrar la presència d’animals. En cas que es detecti, mitjançant intel·ligència artificial es genera un avís que posa en marxa els plafons lluminosos a peu de carretera per alertar els conductors amb un senyal de perill perquè redueixin la velocitat.
En la mateixa resposta parlamentària, la conselleria assenyala que l’any passat es van registrar 883 accidents a les comarques lleidatanes provocats per fauna salvatge com senglars. Una xifra superior a la del 2023, quan n’hi va haver 802. La Noguera va ser la comarca catalana que va registrar més accidents d’aquest tipus l’any passat, amb un total de 224, seguida del Segrià, amb 197. En el conjunt de Catalunya, segons les dades aportades a la conselleria pels Mossos d’Esquadra, hi va haver 3.638 accidents provocats per animals.