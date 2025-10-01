Mollerussa Comercial dinamitzarà el centre els divendres d’octubre
L’entitat Mollerussa Comercial va presentar ahir la campanya de tardor Viu els divendres per dinamitzar el centre local a l’octubre. La proposta combina lleure i cultura amb l’objectiu d’atreure públic, animar el comerç i generar activitat als espais públics, segons va explicar la seua presidenta, Lídia Vilaltella. Cada divendres a les set de la tarda se celebrarà una activitat: el dia 3 hi haurà un concert del grup La SobreTaula a la plaça Major; el 10, un espectacle de màgia amb Doctor Fly a la plaça de l’Ajuntament; el 17, un bingo musical, i el 24, festa amb la xaranga Los Metralletas pel centre.