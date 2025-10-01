El ple de Mollerussa intenta aprovar un crèdit de 2 milions
L’ajuntament vol portar-lo al ple per segona vegada. Si no ho aconsegueix, l’alcalde anunciarà mesures per desbloquejar-lo
L’ajuntament de Mollerussa celebra avui un segon ple que preveu sotmetre a votació la contractació d’una operació de crèdit de dos milions d’euros amb CaixaBank, destinada a finançar actuacions de millora a la via pública i d’eliminació de barreres arquitectòniques. L’expedient s’havia de debatre el 17 de setembre passat, però no es va incorporar per l’absència d’un informe econòmic complet d’Intervenció.
L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que ahir encara no disposaven de l’esmentat informe, malgrat que confia que pugui arribar a temps i permeti tancar definitivament la tramitació. No obstant, va advertir que l’ajuntament no pot continuar condicionat per retards administratius: “El mal que provoquen no és un mal polític, és un mal a tercers: a la ciutadania, als proveïdors i al personal de la casa.” En cas que la documentació no arribi, va avançar que demà dijous detallarà quins seran els passos que farà el consistori per desbloquejar la situació.
Un altre dels punts de l’ordre del dia és l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat d’Aigües Mollerussa-el Palau d’Anglesola. Tampoc en aquest cas no es compta encara amb l’informe preceptiu d’Intervenció, que va sol·licitar un aclariment que l’executiu local considera ja resolt per la direcció general d’Administració Local. Solsona va remarcar que “no es pot dilatar més aquesta aprovació”. Va recordar que la modificació és necessària per actualitzar el sistema d’aportacions econòmiques dels municipis, que es calcularan en funció de la població i el consum.
D’altra banda, el ple, de caràcter extraordinari i convocat a les vuit de la tarda, abordarà la concessió administrativa de la gestió del camp de futbol municipal a la Fundació Esportiva, una entitat sense ànim de lucre vinculada al club local. Amb aquesta mesura, el govern municipal pretén professionalitzar la gestió de les instal·lacions, garantir la continuïtat del futbol base durant almenys 25 anys i blindar el futur d’aquest esport a la ciutat davant rumors d’especulació. “Volem donar seguretat i ordenar la utilització dels equipaments. El camp de futbol és només el primer; després s’abordaran la pista de tenis, el camp de voleibol i d’altres”, va dir Solsona.