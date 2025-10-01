Premi Ànima Ciutat de Mollerussa a l’activista afganesa Zuhal Sherzad
Per la seua defensa dels drets de les dones sota el règim talibà. Els premis també destacaran la tasca de la cooperant catalana Imma Guixé
Els Reconeixements Ànima Ciutat de Mollerussa, impulsats per l’ajuntament de Mollerussa i el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran (CIS), distingiran en la seua desena edició la tasca de l’activista afganesa Zuhal Sherzad per la seua lluita diària en defensa dels drets de les dones sota el règim talibà a l’Afganistan i per dirigir, amb només 21 anys, una xarxa d’escoles clandestines per a 700 dones i nenes al seu país. Així mateix, de manera excepcional i amb motiu del desè aniversari de l’esdeveniment, també s’ha decidit atorgar un segon reconeixement a la cooperant catalana Imma Guixé per la seua tasca per promoure la pau a Etiòpia.
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president del CIS Ángel Olaran, Antoni Reig, juntament amb Miquel Pujol, membre del patronat de la fundació, i la regidora d’Acció Social i Comunitària, Anna Carné, van donar a conèixer ahir el veredicte del jurat. Aquests guardons, de caràcter honorífic i anual, tenen com a objectiu premiar la solidaritat tant en l’àmbit internacional com en l’entorn més pròxim. L’acte d’entrega se celebrarà el divendres 14 de novembre a les nou de la nit en el marc de la setzena Vetllada Solidària del Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran.
L’alcalde de la capital del Pla va explicar que els premis destaquen aquelles persones que treballen directament sobre el terreny, com és el cas de Zuhal, que per poder continuar amb la seua tasca i amb els seus estudis viu refugiada a Catalunya dins del programa del Govern de la Generalitat de suport a defensors i defensores dels Drets Humans.
Per la seua part, Miquel Pujol, vicepresident de la fundació, va expressar el seu agraïment públic a Mollerussa per aquests reconeixements i va afirmar que “és un dia especial per a la ciutat perquè ens ajuda a ser una mica millors com a societat”.
També va recordar que les diferents entitats socials, culturals i esportives de la ciutat poden presentar fins al 5 d’octubre candidatures als Reconeixements Ànima d’Honor Àngel Pujol, creats com a homenatge al seu pare, Àngel Pujol i Gorné, fundador del Centre d’Iniciatives Solidàries i impulsor de la tasca solidària del missioner basc Ángel Olaran. També seran homenatjats en la Vetllada Solidària.