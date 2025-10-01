Un total de 18 colles i 350 participants a la Trobada Gegantera
Miralcamp es prepara per convertir-se en l’epicentre de la cultura popular del Pla d’Urgell amb la celebració de la 12 Trobada Gegantera, que reunirà dissabte vinent 18 colles i més de 350 participants. El president del consell comarcal, Carles Palau, va destacar durant la presentació que els gegants són “una tradició i cultura que formen part del cor cultural català” i va subratllar la importància de mantenir viva l’afició a la comarca. Per la seua part, des de l’organització es va assenyalar que aquesta trobada és una oportunitat per rellançar la colla gegantera de Miralcamp, que en els últims anys ha patit un descens d’activitat per falta de relleu generacional i per l’aturada que va suposar la pandèmia.
El programa preveu que els gegants estiguin exposats al poliesportiu aquesta setmana i que rebin la visita d’estudiants dijous i divendres.
Dissabte, a partir de dos quarts de sis, començarà la plantada a càrrec de les colles i, després dels parlaments institucionals, s’elegirà els gegants hereu i pubilla d’aquest any. Posteriorment, s’iniciarà la desfilada pels carrers de Miralcamp fins a la plaça Sant Jaume. El cartell d’aquest any és obra de l’artista local Judit Sanmartí, amb un dibuix que mostra als dos gegants locals.