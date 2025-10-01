La Val d'Aran, sense telefonia mòbil
El Conselh alerta d'una "caiguda generalitzada del servei"
El Conselh Generau d'Aran ha alertat aquest dimecres d'una caiguda generalitzada del servei de telefonia mòbil a la Val. La falta de cobertura a Aran es pateix des d'ahir dimarts i el Conselh ha anunciat que treballa en coordinació amb els serveis d'emergència del territori per minimitzar els efectes d'aquesta apagada en la telefonia mòbil. En aquest sentit, indica que la sala de control de Pompièrs Emergéncies continua activa al telèfon 974 64 00 80 i per contactar amb els serveis mèdics d'Aran Salut es pot trucar al 973 64 00 04.
Ampliarem la informació