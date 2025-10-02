COMUNICACIONS
Diverses operadores, sense cobertura en gran part d’Aran més de 24 hores
Un tall en un cable de fibra òptica que va afectar els abonats d’Orange, Yoigo i Vodafone. La incidència es va estendre també a Alt Àneu, al Pallars Sobirà
La major part de la Val d’Aran i Alt Àneu, al Pallars Sobirà, van patir des de dimarts i fins ahir a la tarda una interrupció de la cobertura de telefonia mòbil que va afectar clients de les companyies Orange, Vodafone i Yoigo. La incidència, que es va prolongar una mica més de 24 hores, va deixar sense aquest servei pobles dels municipis d’Alt Àneu, Naut Aran, Es Bòrdes i Vielha e Mijaran.
L’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, va detallar que la causa va ser un tall a la fibra òptica en una zona boscosa i de difícil accés. Tècnics de les companyies es van desplaçar ja dimarts fins al lloc quan va començar la incidència i van avaluar l’estat de la xarxa. L’inici de la reparació es va demorar fins ahir al trobar-se el punt danyat. El cable de fibra òptica va ser finalment substituït ahir i el servei es va restablir progressivament al llarg de la tarda.
“La situació torna a posar a sobre de la taula que el servei que tenim al Pirineu no és adequat”, va lamentar Serrano, que va criticar que “la primera nit del tall no hi va haver manera de contactar amb les companyies, i no sabíem ni l’abast ni l’origen de la incidència”. L’alcalde va remarcar que en un territori de muntanya, on l’orografia ja dificulta la cobertura, incidències com la d’aquests dies suposen una vulnerabilitat afegida per a la població.
El tall va obligar a activar mesures de contingència. L’àrea d’emergències del Conselh Generau va coordinar actuacions amb Aran Salut amb la finalitat de garantir l’atenció sanitària, mentre que els Pompièrs van establir comunicació amb els ajuntaments de la Val per conèixer el grau d’afectació en cada municipi.
No és la primera vegada que el Pirineu pateix severes incidències a les comunicacions. El desembre de l’any passat, en plena temporada nadalenca, un tall a la fibra òptica va deixar gran part de la zona sense internet durant hores, afectant també comerços, allotjaments i restaurants. Arran d’aquell succés, els alcaldes ja van reclamar un sistema de comunicació directa amb les companyies per disposar d’informació immediata davant d’emergències.
Accés directe a les companyies gràcies al nou protocol TelcoCat
La Generalitat, les principals operadores de telecomunicacions i representants del món local van acordar l’estiu passat el protocol TelcoCat per millorar la connectivitat i reforçar la gestió d’incidències, especialment en zones de muntanya. El seu origen es remunta a l’apagada comunicativa del desembre de l’any passat. Arran d’aquells episodis, es va impulsar un model estable de cooperació publicoprivada basat en la transparència, l’eficàcia i l’accés a la informació. Entre les seues mesures, destaca la creació d’un comitè tècnic per revisar protocols i establir mecanismes de millora contínua. El TelcoCat defineix tres nivells d’alerta en funció de la gravetat de la incidència i ja ha posat en marxa, des del setembre, un servei d’atenció, operativa tots els dies les 24 hores, per a incidències menors per a ajuntaments i institucions. La informació es vehicularà a través de la nova plataforma InfoConnecta, que estarà plenament operativa a finals d’any. Permetrà actualitzar en temps real l’estat de les xarxes de comunicacions i registrar cada quatre hores els incidents detectats.