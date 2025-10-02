Cau una banda que robava en camions a les àrees de servei de l’AP-2
La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal a qui atribueix fins a 59 robatoris en camions aparcats en àrees de servei. Dos dels casos van tenir lloc a l’AP-2 a Lleida. Han arrestat vint-i-dos homes i quatre dones amb un ampli historial delictiu. Guardaven la mercaderia robada a Sant Adrià de Besòs i Cerdanyola. La Guàrdia Civil ha recuperat nou tones de material robat, valorat en un milió i mig d’euros. Hi ha televisors, material informàtic, patinets, videoconsoles i roba de marca. El seu modus operandi consistia a practicar incisions a les lones dels camions per comprovar la mercaderia i, una vegada seleccionada, sostreure-la. Un jutjat de Fraga s’ha fet càrrec del cas.