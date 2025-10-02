Demanen protegir el paisatge oliverer
El Fòrum de l’Oli de les Borges analitza l’equilibri entre la producció d’oli i la conservació paisatgística. Amb una quinzena de ponents i cent professionals del sector
La cultura i els paisatges de l’oli van ser els eixos que ahir van centrar la segona edició del Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya (FOOVE) que es va celebrar al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques. El fòrum, en el qual van participar diferents professionals relacionats directament o indirectament amb el sector oleícola, va aprofundir en el model cultural i paisatgístic que sustenta aquesta activitat econòmica. Una quinzena de ponents van abordar diferents dimensions del sector, com la identitat i la memòria col·lectiva vinculada als oliverars, explorar les oportunitats de l’oleoturisme, abordant qüestions com la biodiversitat, la fixació de carboni i la seguretat territorial. També van analitzar les eines de governança necessàries per gestionar aquests paisatges d’oliveres, davant l’emergència climàtica i la prevenció d’incendis.
L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va destacar que un dels aspectes més importants del fòrum és la seua “funció de tenir un espai per repensar el futur del territori que volem”. Va destacar la necessitat de trobar l’equilibri necessari entre innovació agrària i preservació paisatgística. Segons Farran, “el desafiament rau en com paguem els serveis que els agricultors estan oferint i que ara mateix no estan incorporats en el preu d’allò que produeixen alhora que es preserva el territori”.
El director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Pere Sala, va destacar que el “paisatge és cultura” i un element fonamental per a la qualitat de vida. Va posar en relleu la gran diversitat paisatgística catalana, i va destacar que a les Garrigues existeixen sis paisatges diferents amb unes característiques que “han de ser enteses i reforçades”, va dir. Va recalcar la importància dels actors locals en la presa de decisions per aconseguir un model de gestió territorial “participatiu i orientat a preservar la identitat local”, que existeixi informació rigorosa i compartida, i que les polítiques estiguin coordinades.
El debat va comptar amb la presència del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del departament d’Agricultura, Joan Gòdia, que va posar en relleu el paper de Fòrum com a eina per afrontar els reptes dels oliverars i el paisatge “tan de les Garrigues”.
Així mateix, el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida, Jordi Verdú, va destacar l’oli com a pilar fonamental de la marca Gust de Lleida i va posar l’accent en els paisatges plens d’oliveres com a “construcció cultural, ecològica i social”.