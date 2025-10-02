ERC trenca amb el PSC i no li cedirà l’alcaldia
Els republicans queden en minoria al fer fora del govern els socialistes. S’havien negat a aprovar les obres del pavelló
ERC va anunciar ahir la ruptura de l’aliança que ha mantingut fins ara amb el PSC a l’ajuntament de Soses. L’alcaldessa republicana, Sandra Marco, cessarà els dos edils socialistes de les seues àrees de govern, després que aquests es neguessin a recolzar en el ple la construcció del nou pavelló municipal. En conseqüència, Esquerra governarà en minoria amb quatre dels nou edils al consistori i descarta cedir l’alcaldia al PSC l’abril del 2026, tal com les dos formacions havien acordat després de les eleccions municipals de 2023. Aquest pacte havia de nomenar alcaldessa la regidora Núria Gil, que exerceix també el càrrec de delegada de la Generalitat a Lleida.
Els republicans i els socialistes a l’ajuntament de Soses es van acusar ahir mútuament d’haver vulnerat el pacte de govern. Així, Marco va qualificar de “deslleialtat institucional” la negativa del PSC a donar suport a la construcció del pavelló i va acusar Gil d’“actuar per debilitar el projecte buscant complicitats en l’oposició”. En aquest sentit, va afirmar que l’edil socialista va trucar a la portaveu municipal de Junts “per informar-la del seu vot en contra i demanar-li que també s’hi oposés adduint motius econòmics”. Els juntaires tenen tres edils a l’ajuntament.
Per la seua part, Gil va afirmar que la decisió d’Esquerra d’apartar el PSC del govern municipal “té moltes excuses, però només una realitat: volen assegurar-se el govern fins les pròximes eleccions” en lloc de cedir l’alcaldia l’abril del 2026. Per a l’edil socialista, la discrepància entre el seu grup i els republicans sobre la construcció del pavelló “no és prou motiu per prendre una decisió tan dràstica”.