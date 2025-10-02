AIGUA
El Parlament convalida el nou marc de seguretat de càmpings davant riuades
Protecció Civil i l’ACA marquen la prioritat
El Parlament de Catalunya va avalar ahir amb els vots de PSC, Junts, ERC, els comuns, PP i AC el nou marc normatiu de seguretat davant del risc d’inundacions dels càmpings regulat pel decret 17/2025. La Generalitat va obrir el curs polític amb ell a començaments de setembre, després de pactar-ne el contingut amb les empreses de les instal·lacions turístiques i amb els seus dos socis preferents a la cambra.
L’acord, que va comptar amb l’oposició dels ultres de Vox i amb l’abstenció de la CUP, permet al Govern reconduir la punxada de fa uns mesos, quan es va veure obligat a retirar l’anterior versió de la norma per evitar una derrota parlamentària després d’haver mostrat el seu rebuig els empresaris i haver anunciat que no li donarien suport tant ERC i els comuns com Junts.
Núria Parlon, consellera d’Interior, va defensar la “necessitat d’adaptar els marcs normatius a les noves situacions de risc climàtic” per tenir “seguretat jurídica” en el procés perquè “tots els càmpings en zones inundables puguin ser viables”.
La nova normativa preveu instal·lar tres radars de detecció de tempestes en tres punts (encara per determinar) del Pirineu per millorar el sistema d’alertes davant de les avingudes dels rius, i crearà una comissió que supervisarà els plans d’autoprotecció d’aquestes instal·lacions turístiques en funció de l’ordre de prioritat que estableixin la direcció general de Protecció Civil i l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) després d’estudiar-ne les ubicacions.
Un agost de rècord
El sector del càmping va tancar aquest any a Lleida un mes d’agost de rècord en nombre d’usuaris i va estar a prop de fer-ho en pernoctacions, un resultat que es contradiu amb el del juliol, quan va registrar una minva de 4.800 clients i gairebé 11.000 usos nocturns en relació amb el mateix mes de l’any anterior.
Segons les dades que ahir va fer públiques l’INE (Institut Nacional d’Estadística), els càmpings lleidatans van registrar a l’agost una afluència de 66.264 usuaris, que suposa una marca històrica per a aquell mes i van acumular 275.046 pernoctacions, una xifra que només va superar aquest mateix mes del 2021. Aquests registres suposen avenços de 2.632 clients i 13.236 nits sobre els d’un any abans. El turisme rural va mantenir la seua intensa activitat amb 10.601 usuaris i 48.160 pernoctacions.