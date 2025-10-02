El ple debat de nou la supressió del port sec en una zona regable
Canvi del vot de Junts, ara al govern
El ple d’Almacelles, previst per demà dijous, debatrà modificar el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per suprimir l’antic projecte d’un port sec de mercaderies. En el ple del mes de maig passat, aquesta proposta es va desestimar amb els vots en contra de Junts, que va reclamar no descartar-ho. També s’hi van sumar els vots en contra del PSC i els comuns. En total van ser 8 dels 13 edils al consistori davant dels 5 del llavors govern en minoria de Pacte Local i ERC.
Val a recordar que en aquest ple era alcalde Joan Boch (PL), que va dimitir del càrrec poc després, a començaments del mes de juny passat.
L’ara alcaldessa de Junts, Vanesa Olivart, va explicar que en aquesta ocasió hi votaran a favor, ja que compten amb la informació que “en aquella sessió de maig no teníem”. “Ara hem comprovat que és un projecte a desestimar atesa la proximitat del port sec de Tamarit i de Lleida (Torreblanca)”, va dir.
Olivart va assenyalar que la modernització del reg, ara en fase de concentració parcel·lària, no deixa lloc a dubtes que un port sec al mig de la superfície regable és “inassumible”.
D’altra banda, el ple també debatrà la declaració d’interès i utilitat pública dels edificis de la Generalitat d’ús escolar i serveis.
Olivart va indicar que suposarà la supressió del cobrament de l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) per agilitzar intervencions del Govern tant al col·legi Antonia Simó, on s’està fent un menjador i una aula nova; i l’institut on la conselleria està reforçant els fonaments. També afecta intervencions al Centre d’Atenció Primària (CAP) i al parc de Bombers. A més, es deixarà sense efecte el nomenament i delegació de competències als edils del PSC que han sortit de l’equip de govern: Òscar Garcia i Estibalitz Torres, i la dedicació i retribucions de l’alcaldessa.