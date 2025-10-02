SUCCESSOS
Rebenten en només 24 hores dos aparadors de botigues de telefonia mòbil a Mollerussa i Balaguer
De matinada, en una botiga de telefonia. En només 24 hores i el mateix modus operandi.
Els Mossos d’Esquadra investiguen dos robatoris en botigues de telefonia Orange, a Mollerussa i a Balaguer, produïts en només 24 hores de diferència.
El primer va ser a Mollerussa, on els lladres van sostreure la passada matinada una desena de mòbils de mitjana i alta gamma que hi havia d’exposició, segons ha pogut saber aquest diari.
El robatori es va produir al voltant de les 5.30 hores en un establiment situat al carrer Ferrer i Busquets, una de les principals vies de la capital del Pla d’Urgell. Pel que sembla, dos individus vestits de negre van llançar una tapa de registre del clavegueram contra l’aparador que dona al carrer President Macià. Els lladres van accedir a l’interior a través del forat –d’aproximadament mig metre de diàmetre– i, en qüestió de segons, van sostreure una desena de dispositius de les marques iPhone, Samsung i Oppo que hi havia a les prestatgeries d’exposició. Ho van fer arrancant els elements de seguretat. Va sonar l’alarma i, a més, els veïns van alertar la policia pel soroll dels cops contra l’aparador.
La Policia Local va ser la primera a arribar i va acordonar l’aparador. Va ser gravat per les càmeres de seguretat. La Unitat d’Investigació dels Mossos de Mollerussa s’ha fet càrrec de la investigació. El d’ahir és el segon robatori que hi ha a la botiga aquest any. El primer va tenir lloc a començaments d’any i també n’hi va haver un altre el 2024.
Segon robatori a una botiga Orange, a Balaguer
Només 24 hores més tard, i tal i com ha pogut saber SEGRE, hi ha hagut un segon robatori en una botiga Orange. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori que s'ha produït aquesta matinada en la botiga de telefonia Orange de Balaguer. Un robatori que s'ha produït 24 hores després del quin es va produir la matinada d'ahir a la botiga de la mateixa marca a Mollerussa.
Els lladres han accedit a l'interior de la botiga després de trencar l'aparador amb una tapa de claveguera i s'han endut diversos dispositius. Cal recordar que aquest establiment ha estat assaltat en diverses ocasions.
Nou intent a Vila Montcada
D’altra banda, ahir es va produir un nou intent de robatori en una casa al barri de Vila Montcada de Lleida. Pel que sembla, els lladres van accedir al jardí però no van aconseguir entrar a l’habitatge perquè els amos van tancar les persianes al descobrir-los. Diumenge a la nit hi va haver un robatori en una casa d’aquest barri quan els seus amos estaven sopant.