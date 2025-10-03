SUCCESSOS
Segon robatori idèntic en dos dies en una botiga de telefonia, ara a Balaguer
Dos robatoris calcats en dos establiments de telefonia de la mateixa marca. Si dimecres a la matinada dos lladres van rebentar l’aparador i van sostreure deu mòbils de la botiga Orange de Mollerussa, com va avançar SEGRE, ahir a la matinada hi va haver un cas idèntic en un altre comerç d’aquesta operadora a Balaguer, al carrer Urgell. En tots dos casos es va produir al voltant de les 6.00 hores i els delinqüents van utilitzar una tapa de registre de la claveguera per trencar el vidre. Igual que a Mollerussa, van sostreure una desena de dispositius que hi havia als expositors. Els mòbils eren iPhone, Samsung i d’altres marques amb un valor total d’uns 10.000 euros, pràcticament el mateix que a la botiga de la capital del Pla d’Urgell.
Aquestes nombroses coincidències fan sospitar als investigadors dels Mossos d’Esquadra que hauria estat comès per les mateixes persones.
Tercera vegada en dos anys
Val a recordar que l’any passat hi va haver dos robatoris en aquest establiment de la capital de la Noguera, al febrer i al desembre. En l’últim, els Mossos van detenir els presumptes autors després d’una persecució. Van ser interceptats a Tàrrega.