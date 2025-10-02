Renoven les llicències de 160 parades del mercat dels diumenges
Un total de 160 parades han renovat les llicències per assistir al mercat dominical de Torrefarrera. La renovació l’havien de fer un total de 170 de les 230 parades que hi ha en l’actualitat segons els contractes estipulats, cosa que suposa que més d’un 95% han optat per mantenir l’activitat, segons l’alcalde del municipi, Jordi Latorre. Perquè la desena que falta aportin la documentació, el consistori ha prolongat el termini algun dia més. La resta de les parades que no hagin presentat la documentació en aquest termini hauran de deixar el seu espai i podran ser rellevades per nous peticionaris. La renovació de les llicències de les parades ha provocat algunes queixes de comerciants que consideraven que no hi havia prou temps amb els 10 dies donats pel consistori, ja que hi havia alguns tràmits difícils de completar, sobretot els que estaven relacionats amb Hisenda. Latorre va remarcar que s’ha prorrogat el termini perquè tots els interessats a mantenir el seu lloc puguin fer-ho.