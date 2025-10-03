HABITATGE
Alpicat impulsa la construcció de 32 habitatges de lloguer social per a joves
Iniciativa publicoprivada que porten a terme ajuntament i la cooperativa Celobert
L’ajuntament d’Alpicat impulsa juntament amb la cooperativa Celobert SCCL la construcció d’un bloc de 32 pisos de lloguer de protecció oficial. La promoció publicoprivada aixecarà els pisos en un terreny situat darrere del supermercat Bonpreu i vol donar resposta a l’elevada demanda d’aquest tipus d’habitatges, especialment entre el col·lectiu de joves i la tercera edat. Es tracta del primer projecte d’aquestes característiques que es porta a terme al municipi. Els promotors preveuen fer pisos d’entre 60 i 70 metres quadrats de dos i tres habitacions, amb traster i aparcament per un preu de lloguer de 450 euros mensual.
L’operació va ser aprovada en el ple de dilluns passat i s’emmarca dins de la política de l’equip de govern de Junts-Impulsem per facilitar l’accés a l’habitatge. Es va ratificar la cessió del terreny de 1.217,50 metres quadrats a la cooperativa per un període de 75 anys. El preu màxim per metre quadrat útil és de 6,64 euros en el cas de l’habitatge i de 3,32 per als espais annexos. El procediment de selecció dels inquilins l’efectuarà l’ajuntament mitjançant un procés de condicions i requisits ajustats a la legislació vigent que es ratificarà aviat. “Hi ha uns requisits mínims regulats pel Govern. A partir d’aquí, ajuntament i cooperativa anirem fent la selecció de les persones que necessitin habitatge”, va explicar l’alcalde, Joan Gilart. D’aquesta manera, es vol frenar l’èxode de veïns cap a Lleida o altres localitats pròximes.