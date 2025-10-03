Arranca la setmana dedicada a la gent gran amb una quinzena d’activitats
La Paeria de Cervera i el consell comarcal van donar el tret de sortida a l’onzena Setmana de la Gent Gran que se celebrarà fins al 14 d’octubre vinent amb una quinzena d’activitats. L’1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, es va impulsar l’activitat Plaça oberta a la gent gran a la plaça Joan Salat, convertint-la en un espai d’entreteniment per promoure una vellesa activa, amb tallers, sardanes i degustació de productes locals. Durant l’acte van llegir el manifest els representants de l’Associació d’Usuaris i Voluntaris del Casal Cívic, de l’Aula Universitària, del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Segarra, del Centre de dia Integral Josep Valls i el grup sardanista del Casal de la Gent Gran.
La trobada comarcal de persones grans de la Segarra l’11 d’octubre que ve a Vicfred amb una conferència sobre l’envelliment positiu i un concert de gòspel serà una de les activitats destacades de la programació.