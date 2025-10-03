Campanya del consell per promocionar la gastronomia comarcal
El consell del Solsonès va presentar aquesta setmana la campanya gastronòmica El Solsonès, quin gust de comarca, una iniciativa que vol ressaltar la singularitat dels productes locals i la cuina de territori. L’acte es va celebrar en el marc de la distinció Catalunya, Regió Municipal de la Gastronomia 2025, que situa el país com a referent enogastronòmic internacional. La presidenta del consell, Claustre Sunyer, va incidir en la complicitat entre el sector primari i el de la restauració, que “ha permès una cuina genuïna i de qualitat”. Va destacar productes emblemàtics com el trumfo, els formatges i els vins del Solsonès, o la sal de Cambrils. Les fires també juguen un paper important, com és el cas de la Fira dels Ous d’Euga de Sant Llorenç, la SolsoTerra o el Mercat del Trumfo i la Sal de Cambrils, entre d’altres. En l’acte també es va presentar una nova edició de Benvinguts a Pagès 2025 destacant els actes d’aquest cap de setmana com la visita a la formatgeria de Biosca; la visita guiada Tasta Solsona, o el Sol i Vermut a Lladurs.