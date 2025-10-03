Elisabet Lizaso formalitza la renúncia a l'alcaldia de Camarasa
Continuarà vinculada a l'equip de govern com a primera tinenta d'alcalde i regidora
Elisabet Lizaso, d'Independents per Camarasa (vinculat a ERC), ha formalitzat la seva renúncia al càrrec com alcaldessa de Camarasa després de 10 anys "per fer un pas al costat i donar pas a la renovació institucional".
Tot i això, Lizaso continuarà vinculada a l'equip de govern del consistori com a primera tinenta d'alcalde i mantindrà les carteres de Turisme, Promoció Econòmica, Cultura i Salut. El relleu serà assumit per Pere Pedrol, que ocuparà l'alcaldia fins a les eleccions municipals del 2027.
Comarques
Maria Molina