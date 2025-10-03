Homenatge a Los Cervix
Als anys 60 va nàixer aquesta banda que versionava els èxits pop del moment i que va ser tan popular que va tenir el seu propi club de fans a Madrid. L’Associació Cultural el Campanar va inaugurar una exposició que en repassa la trajectòria i es podrà veure fins aquest cap de setmana
La seua trajectòria va ser breu però molt intensa. Durant la dècada dels 60 va nàixer la banda Los Cervix, un grup de joves d’entre 16 i 17 anys de Cervera, que va revolucionar el panorama musical de l’època amb les seues versions de grups, en ple auge com The Beatles, The Animals o The Rolling Stones.
Seixanta-un anys després, des de l’Associació Cultural el Campanar han volgut retre homenatge al grup amb una exposició comissariada per Ramon M. Razquin, en la qual se n’explica la història. La mostra es va inaugurar a la capella de la Mare de Déu de l’Incendi, a l’Auditori Municipal de Cervera, el 21 de setembre passat i va reunir de nou els membres de la formació: Ton Riera (veu), Jordi Badia (baix), Josep M. Orobitg (guitarra), Josep M. Riera (bateria) i Ramon Bonjoch (teclats).
Los Cervix van nàixer el 1964 i Ton Riera va recordar que van iniciar els seus assajos a l’antiga presó, als jutjats de Cervera i als baixos del Bar España. “Van ser dos anys molt bonics i molt intensos”, assegura. En els seus inicis van aconseguir comprar tres guitarres elèctriques per 2.500 pessetes i pels teclats de segona mà van pagar cinc pessetes a la setmana durant molts mesos.
De Cervera a Calella
El 16 de maig del 1965 es van estrenar al Casal de Cervera, i va ser el primer dels molts concerts que portarien per tot Catalunya. També van actuar a Radio España Barcelona o a Radio Barcelona en el popular programa La comarca nos visita i van quedar segons en un concurs que es va celebrar a Berga. A Calella van actuar durant tot un estiu de forma diària juntament amb les bandes més famoses del moment com els Mustangs, els Sirex o Los Gatos Negros. Allà van ser contractats per un hotel que els oferia allotjament i manutenció gratuïta, i cobraven 2.500 pessetes per actuació. Los Cervix, fins i tot, van arribar a ser tan populars que van tenir el seu propi club de fans a Madrid. En l’època, moltes llars encara no tenien televisió i tothom tenia l’orella enganxada a la ràdio. “La gent escoltava cançons de The Animals a la ràdio i creien que érem nosaltres”, explica Orobitg, que assegura que sempre els passava amb la cançó La casa del sol naciente.
A mitjans del 1965 Jordi Badia va ser substituït al baix per Manel Bacardí, que lamentablement va morir. Ramon Bonjoch va recordar que tan sols tenien una cançó pròpia que es titulava Cabalgando i era una de les més aclamades. Malgrat el seu èxit, no van arribar a gravar cap disc i mai no es van plantejar ser professionals de la música.
El 1966 el grup es va dissoldre perquè alguns dels integrants van anar a treballar fora o a fer el servei militar i van haver de deixar d’actuar. “Van ser anys trepidants que recordem amb nostàlgia i alegria”, diuen.
Però la seua història no va acabar aquí. El gener del 1981 van actuar de nou al Gran Teatre de la Passió en un concert solidari en benefici de la Creu Roja en què van omplir les 1.700 localitats del teatre. El 1995, per celebrar el seu 30è aniversari, van tornar a pujar a l’escenari en un concert revival al Casal de Cervera juntament amb l’orquestra Volcán.
L’exposició es podrà veure avui i durant aquest cap de setmana als matins de 12 a 14 h i les tardes de 18 a 20 h. La mostra compta amb diferents fotografies del grup, cartells, retalls de revistes i diaris, i fins i tot alguns dels seus vestits com una americana roja confeccionada per l’antiga sastreria Botines de Cervera.