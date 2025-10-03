INSTITUCIONS
Talarn visita les zones més afectades pels incendis
La Diputació donarà ajuts als pobles
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va visitar ahir diverses zones afectades per l’incendi que es va originar a Torrefeta i Florejacs, que també va afectar municipis de l’Urgell i la Noguera, a més de la Segarra.
El foc iniciat a Torrefeta i Florejacs va arrasar 5.500 hectàrees i va causar dos morts a Coscó (Oliola). Talarn va iniciar allà el seu recorregut acompanyat per l’alcalde, Josep Maria Castella. Es van traslladar a Mas Farell, una masia de Selvanera que va quedar envoltada per les flames. Van recordar que l’incendi va afectar sobretot la xarxa viària, d’uns 450 quilòmetres. El consistori espera ara ajuts estatals, després de publicar-se aquesta setmana l’ordre ministerial, i la Diputació es va comprometre a obrir una línia pròpia de suport. Des de la Segarra reclamen incloure també els danys de l’incendi de Granyena de Segarra, que va calcinar 473 hectàrees. Talarn va visitar a més Cabanabona, Oliola i Agramunt, on es va reunir amb els alcaldes. Va destacar que la Diputació “arribarà allà on no ho facin altres administracions”.