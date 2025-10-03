DEBAT
“Tots estem concernits per una gestió responsable de l’aigua”
Esterri d’Àneu acull la 12a edició de les Jornades per a l’Excel·lència, centrades en els recursos hídrics. El programa inclou debats econòmics i ambientals
“Estem absolutament tots concernits per una gestió responsable de l’aigua. Parlarem de gestió eficaç i de responsabilitat”, assenyala Jesús Montoliu, president de les Jornades per a l’Excel·lència, de les quals avui i demà se celebra la dotzena edició a Esterri d’Àneu. “Es tracta d’un tema polièdric, amb moltes mirades i que té un enorme impacte en el medi”, afegeix.
En aquest sentit, les jornades, que se celebren sota el títol d’Els reptes de l’aigua. La gestió per a un demà sostenible i que d’aquí a uns mesos donaran lloc a un llibre blanc de propostes en diferents àmbits, inclouen intervencions i taules sobre la qualitat de l’aigua, la disponibilitat del recurs en un escenari d’escalfament global o el seu aprofitament, entre d’altres.
“Tenim la sort de viure en una zona on obres l’aixeta i surt aigua, però això no passa a tot el planeta. Hi ha 2.000 milions de persones que no tenen accés a l’aigua potable, i l’ONU estima que el 2050 el 25% de la població mundial es trobarà en aquesta situació”, anota Montoliu.
Aquesta gestió de l’aigua té trets propis al Pirineu, on una part del desenvolupament econòmic de l’últim segle està vinculat a l’explotació de les centrals hidroelèctriques, les concessions de les quals caducaran en cascada en les pròximes dècades, i al turisme, que l’any passat va generar una facturació de gairebé 230 milions entre l’esquí (112) i els esports fluvials (115), activitats sobre les quals ara plana l’amenaça de la modificació del règim de precipitacions.
“Aquestes centrals van aportar un enorme valor al territori, però les concessions estan a punt d’acabar-se, i això genera un debat important sobre què passarà amb elles”, planteja Montoliu, que remarca que “la gestió de l’aigua és present, però també futur. És evident que hem de parlar i reflexionar sobre com conservarem i millorarem això que tenim”.