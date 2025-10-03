Trobada Gegantera a la torre de Vallferosa
Aquest diumenge, per recuperar l’indret
Els Amics de la Torre de Vallferosa, al municipi de Torà, organitzaran diumenge vinent la seua primera Trobada Gegantera, que rep el nom d’Una geganta entre gegants, un joc de paraules que es refereix a la majestuositat d’aquesta torre de 33 metres, la més alta de Catalunya.
Segons van explicar membres de l’associació, l’objectiu és difondre aquest patrimoni històric posant en relleu a la cultura tradicional. Així, en la trobada participaran cinc Colles Geganteres de Guissona, Cervera, Sanaüja, Torà i Sant Fruitós de Bages. L’accés a la torre quedarà obert al matí i a les 11.00 hores començarà la celebració.
L’associació Amics de la Torre de Vallferosa es va fundar el 2003 i té 56 socis. El seu objectiu és difondre aquest patrimoni històric i recuperar l’entorn. El principal escull amb què es troba la torre és que està allunyada molt de nuclis de població. L’entitat pretén, entre d’altres, millorar-ne l’accés, recuperar l’antic poble, portar llum i aigua al lloc i recuperar l’antiga església de Sant Pere com a centre d’interpretació de la torre, que data del segle VIII.