Troben més de 500 peces de la batalla de Gra
La tercera campanya arqueològica de la batalla del Foc de Gra a Torrefeta i Florejcas, que es va portar a terme entre el 22 i el 27 de setembre, va aconseguir recuperar 541 objectes. La majoria estan relacionades amb la batalla que va tenir lloc entre els pobles de Gra, Sant Martí de la Morana i la Morana el 12 de juny del 1837, durant la Primera Guerra Carlina. Según Jaume Moya, impulsor de la iniciativa, les troballes permetran entendre i estudiar les evolucions dels exèrcits enfrontats, carlins i liberals en una de les batalles campals més grans del segle XIX a Catalunya. Gorka Martín, de la universitat del País Basc, va dirigir els treballs amb un equip de 12 persones amb el suport de l’ajuntament, el Museu de Guissona, el Fòrum l’Espitllera d’Estudis Segarrencs i la Fundació Cases i Llebot.